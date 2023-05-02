Гарячий – 2 серія

З поверненням у детективний серіал у жанрі баді-муві Гарячий 2 серія від 02.05.2023, в якому Макс Горячев і Ігор Безхатченко продовжують знаходити спільну мову, попри всі відмінності у характерах та ставленні до професійної етики.

Макс Горячев зіткнувся з найбільшим своїм страхом – втратити кохану дружину Аню. Просто на очах у головного героя серіалу Гарячий 2023 в жінку стріляє бандит, і Аня помирає на руках у Максима. Однак служба не може чекати, і Макс з новим напарником Ігорем починають розслідування пограбування інкасаторської машини. Чи зможуть поліцейські знайти злочинців і три мільйони доларів? Дізнаєтесь у серіалі Гарячий 2 серія від 02.05.2023 на сайті ICTV.

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