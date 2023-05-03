Горячий – 3 серия

Вы смотрите продолжение детективного боевика Горячий 3 серия от 03.05.2023 на сайте ICTV. От криминалистов Макс Горячев узнает шокирующую новость – во время освобождения заложников его жену Аню убил не бандит. Тогда кто это сделал? Макс будет искать ответ на этот вопрос в сериале Горячий 2023.

Однако пока есть и более насущные дела. Максу и его напарнику Игорю придется расследовать убийство криминальных авторитетов, которые торговали людьми – отправляли девушек заниматься проституцией за границу. Подробности этого расследования смотрите в боевике Горячий 3 серия от 03.05.2023.

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