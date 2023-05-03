Гарячий – 3 серія

Ви дивитеся продовження детективного бойовика Гарячий 3 серія від 03.05.2023 на сайті ICTV. Від криміналістів Макс Горячев дізнається шокуючу новину – під час звільнення заручників його дружину Аню вбив не бандит. Тоді хто це зробив? Макс шукатиме відповідь на це запитання у серіалі Гарячий 2023.

Проте поки є й нагальніші справи. Максу та його напарнику Ігорю доведеться розслідувати вбивство кримінальних авторитетів, які торгували людьми – відправляли дівчат займатися проституцією за кордон. Подробиці цього розслідування дивіться у бойовику Гарячий 3 серія від 03.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 2 серія