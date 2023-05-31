Следаки — 10 серия

Смотрите сериал Следаки 10 от 31.05.2023 на ICTV! Уволится ли Данилюк, сможет ли Татьяна на каблуках поймать грабителей и поможет ли пенсионерка поймать преступников? Узнайте прямо сейчас.

В 10 серии сериала Следаки в городе орудует группа вооруженных грабителей. Они уже ограбили кредитный союз и почту. Преступников двое, и они угрожают работникам учреждений оружием. Полицейские участка давно не сталкивались с такими делами.

Главная новость в участке – слухи об увольнении Данилюка. Ткаченко понимает, что если начальник уйдет с должности, то, скорее всего, его место займет он. Ткаченко начал радостно примерять на себя роль босса. Как отнеслись к этому потенциальные подчиненные и сам Данилюк? Смотрите в сериале Следаки 10 серия от 31.05.2023.

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