Слідаки – 10 серія

Дивіться серіал Слідаки 10 від 31.05.2023 на ICTV! Чи звільниться Данилюк, чи зможе Тетяна на підборах зловити грабіжників і чи допоможе пенсіонерказловити злочинців? Дізнайтеся просто зараз.

У 10 серії серіалу Слідаки в місті орудує група озброєних грабіжників. Вони вже пограбували кредитну спілку та пошту. Злочинців двоє, і вони загрожують працівникам установ зброєю. Поліцейські дільниці давно не стикалися із такими справами.

Головна новина в ділянці – чутки про звільнення Данилюка. Ткаченко розуміє, що як начальник піде з посади, то швидше за все його місце займе він. Ткаченко почав радісно приміряти роль боса. Як поставилися до цього потенційні підлеглі й сам Данилюк? Дивіться в серіалі Слідаки 10 серія від 31.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 9 серія