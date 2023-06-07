Следаки — 15 серия

Смотрите юмористический детектив Следаки 15 серия на ICTV! В этой серии следователи ищут убийцу Людмилы Ивановой, которая выпала из окна и разбилась насмерть. Кто-то пытался сфабриковать самоубийство, но детективы обнаружили на запястьях девушки синяки. Дверь ее квартиры была открыта, а внутри все перевернуто вверх дном. Сосед снизу уверен, что женщина ушла из жизни не сама. У него даже есть подозреваемый – брат Людмилы. Но с чего бы брат желал смерти своей сестре? Смотрите расследование в сериале Следаки 15 серия.

Пока следователи ищут преступника, Данилюк ищет цветы для жены. У него есть только фотография идеального цветка и непростая миссия – найти точно такой же до завтрашнего дня. Получится ли у него? Смотрите в сериале Следаки 15 серия.

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