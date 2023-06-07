Слідаки – 15 серія

Дивіться гумористичний детектив Слідаки 15 серія на ICTV! У цій серії слідчі шукають убивцю Людмили Іванової, яка випала з вікна та розбилася на смерть. Хтось намагався представити все як самогубство, але детективи виявили на зап’ястях дівчини синці. Двері її квартири були відчинені, а всередині все перевернуто догори дригом. Сусід знизу впевнений, що жінка пішла з життя не сама. Він навіть має підозрюваного – брата Людмили. Але з чого б брат хотів смерті своєї сестри? Дивіться розслідування в серіалі Слідаки 15 серія.

Поки слідчі шукають злочинця, Данилюк шукає квіти для дружини. У нього є тільки фотографія ідеальної квітки й непроста місія – знайти таку саму до завтрашнього дня. Чи вийде в нього? Дивіться в серіалі Слідаки 15 серія.

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