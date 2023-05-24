Следаки — 3 серия

Приключения следователей продолжаются! Смотрите онлайн детективный сериал Следаки 3 серия от 24.05.2023 – вместе с нашими героями выводите на чистую воду злоумышленников.

Неразлучная троица Олег, Татьяна и Николай расследуют очередное дело – серию ограблений квартир. Пострадавшие отмечают, что их грабят подростки! Два юных парня просят жильцов квартир о помощи, попадают в их квартиры, нападают на владельцев и обворовывают их! Неужели подростки в 3 серии детектива Следаки пошли на такой рискованный шаг исключительно ради наживы? Возможно, им кто-то угрожает? Детали расследования узнайте прямо сейчас!

Дмитрий Ткаченко не в себе – следователь в ярости и не может найти себе места. Что произошло? Все подробности в видео – смотрите онлайн сериал Следаки 3 серия от 24.05.2023 на сайте ICTV.

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