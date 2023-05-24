Слідаки – 3 серія

Пригоди слідчих продовжуються! Дивіться онлайн детективний серіал Слідаки 3 серія від 24.05.2023 – разом із нашими героями виводьте на чисту воду зловмисників.

Нерозлучна трійця Олег, Тетяна та Микола розслідують чергову справу – серію пограбувань квартир. Постраждалі зазначають, що їх грабують підлітки! Два юних хлопця просять жильців квартир про допомогу, потрапляють в їхні квартири, нападають на власників та обкрадають їх! Невже підлітки в 3 серії детективу Слідаки пішли на такий ризикований крок виключно заради наживи? Можливо, їм хтось погрожує? Деталі розслідування дізнайтеся просто зараз!

Дмитро Ткаченко не в собі – слідчий лютує та не може знайти собі місця. Що сталося? Усі подробиці у відео – дивіться онлайн серіал Слідаки 3 серія від 24.05.2023 на сайті ICTV.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 2 серія