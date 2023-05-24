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Следаки — 4 серия

В сериале Следаки 4 серия от 24.05.2023 Татьяна Власенко случайно оказалась на месте смерти пожилой женщины. Пенсионерка как раз выходила из супермаркета, как вдруг детектор на выходе сработал, и охранники повели женщину в кладовку для выяснения ситуации. В 4 серии детектива Следаки 2023 оказалось, что пенсионерка украла товар, однако найденные в ее кармане продукты она впервые видела. От шока женщине стало плохо – она умерла от сердечного приступа…

Как товар оказался в кармане погибшей, если она впервые его видела? И довели ли охранники бедняжку до инфаркта? На первый взгляд, простое дело поможет раскрыть махинацию в супермаркете, в которой замешаны правоохранители! Не пропустите подробности – смотрите онлайн сериал ICTV Следаки 4 серия от 24.05.2023.

Смотрите онлайн сериал Следаки 3 серия

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