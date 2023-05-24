Слідаки – 4 серія

У серіалі Слідаки 4 серія від 24.05.2023 Тетяна Власенко випадково опинилася на місці смерті літньої педагогині. Пенсіонерка саме виходила із супермаркету, як раптом детектор на виході спрацював, і охоронці повели жінку в комірчину для з’ясування ситуації. У 4 серії детективу Слідаки 2023 виявилося, що пенсіонерка вкрала товар, однак знайдені в її кишені продукти вона вперше бачила. Від шоку жінці стало зле – вона померла від серцевого нападу…

Як товар опинився в кишені загиблої, якщо вона вперше його бачила? І чи охоронці довели бідолашну до інфаркту? На перший погляд, проста справа допоможе розкрити махінацію в супермаркеті, у якій замішані правоохоронці! Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн серіал ICTV Слідаки 4 серія від 24.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 3 серія