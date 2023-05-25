Следаки — 5 серия

Вы смотрите онлайн детектив Следаки 5 серия от 25.05.2023 на сайте ICTV – не пропустите продолжение историй отчаянных стражей закона.

В местной школе неожиданно вспыхнул пожар – моментально коридоры и классы наполнились дымом. К счастью, учительница вовремя среагировала и смогла спасти школьников от гибели, а сама попала в больницу.

В 5 серии детектива Следаки оказалось, что школу умышленно подожгли. Более того, злоумышленник еще и заблокировал все аварийные выходы, чтобы дети и учителя не смогли выбраться из огненной ловушки! Кто причастен к такому страшному преступлению и попытке отправить детей и учителей на тот свет? Расследуйте непростое дело вместе с ICTV – смотрите онлайн сериал Следаки 5 серия от 25.05.2023 на нашем сайте.

Смотрите онлайн сериал Следаки 4 серия