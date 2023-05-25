Слідаки – 5 серія

Ви дивитесь онлайн детектив Слідаки 5 серія від 25.05.2023 на сайті ICTV – не пропустіть продовження історій відчайдушних вартових закону.

У місцевій школі неочікувано спалахнула пожежа – вмить коридори та класи наповнилися димом. На щастя, вчителька вчасно зреагувала та змогла врятувати школярів від загибелі, а сама потрапила до лікарні.

У 5 серії детективу Слідаки виявилося, що школу навмисне підпалили. Ба більше, зловмисник ще й заблокував усі аварійні виходи, аби діти та вчителі не змогли вибратися з вогняної пастки! Хто причетний до такого страшного злочину та спроби відправити дітей і вчителів на той світ? Розслідуйте непросту справу разом з ICTV – дивіться онлайн серіал Слідаки 5 серія від 25.05.2023 на нашому сайті.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 4 серія