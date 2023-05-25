Следаки — 6 серия

Следаки в 6 серии от 25.05.2023 расследуют жестокое убийство. Злоумышленник проник в квартиру супругов Рябченко и нанес паре большое количество ножевых ударов, не совместимых с жизнью. Мужчина и женщина погибли на месте…

Во время осмотра места преступления следователи обнаружили, что жертвы или знали убийцу и сами открыли ему дверь, или работал настоящий профессионал – следов проникновения в квартиру не найдено, замок не поврежден. А беспорядок в квартире, разбросанные вещи и вывернутые шкафы указывают на то, что в 6 серии сериала Следаки злоумышленник не просто так пришел. Что искал убийца? Ткаченко и Сергиенко начинают расследование.

Пока следователи пытаются выйти на след вероятного убийцы, Витя, Саша и Олег устроили самые настоящие бои. Правда, рыбьи. Заинтригованы? Смотрите онлайн сериал Следаки 6 серия от 25.05.2023 на сайте ICTV!

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