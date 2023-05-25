Слідаки – 6 серія

Слідаки в 6 серії від 25.05.2023 розслідують жорстоке вбивство. Зловмисник проник до квартири подружжя Рябченків і наніс парі велику кількість ножових ударів, які не сумісні з життям. Чоловік і жінка загинули на місці…

Під час огляду місця злочину слідчі виявили, що жертви або знали вбивцю та самі відчинили йому двері, або працював справжній професіонал – слідів проникнення у квартиру не знайдено, замок не пошкоджений. А безлад у квартирі, розкидані речі та вивернуті шафи вказують на те, що в 6 серії серіалу Слідаки зловмисник не просто так прийшов. Що шукав вбивця? Ткаченко та Сергієнко починають розслідування.

Поки слідчі намагаються вийти на слід ймовірного вбивці, Вітя, Сашко й Олег влаштували справжнісінькі бої. Щоправда, риб’ячі. Заінтриговані? Дивіться онлайн серіал Слідаки 6 серія від 25.05.2023 на сайті ICTV!

Дивіться онлайн серіал Слідаки 5 серія