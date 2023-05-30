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Следаки — 7 серия

Смотрите сериал Следаки 7 серия на ICTV! Следователи берутся за новое дело в столице. В одном из подъездов на улице Сагайдачного ограбили женщину средних лет. Она вышла из квартиры, и чуть позже ее обнаружила дочь в бессознательном состоянии. Женщина выжила, но ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.  Кому понадобилось нападать на нее и почему дочь пострадавшей говорит, что виноват какой-то Сатана? Узнайте в 7 серии сериала Следаки.

Что произойдет быстрее – следователи найдут преступника или же Саша с Витей смогут наладить свою личную жизнь? Парни решили взяться за это всерьез и потратиться на курсы пикапа. Смогут ли они хоть с кем-то познакомиться? Смотрите в сериале Следаки 7 серия.

Смотрите онлайн сериал Следаки 6 серия

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