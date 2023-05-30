Слідаки – 7 серія

Дивіться серіал Слідаки 7 серія на ICTV! Слідчі беруться за нову справу в столиці. В одному з під’їздів на вулиці Сагайдачного пограбували жінку середнього віку. Вона вийшла з квартири, і згодом її виявила донька в несвідомому стані. Жінка вижила, але її доправили до лікарні з тяжкими травмами. Кому знадобилося нападати на неї і чому дочка постраждалої каже, що винен якийсь Сатана? Дізнайтесь у 7 серії серіалу Слідаки.

Що станеться швидше – слідчі знайдуть нападника чи Сашко з Вітею зможуть налагодити своє особисте життя? Хлопці вирішили взятися за це серйозно та витратитись на курси пікапа. Чи зможуть вони хоч із кимось познайомитись? Дивіться в серіалі Слідки 7 серія.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 6 серія