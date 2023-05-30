Следаки — 8 серия

Смотрите онлайн детектив Следаки 8 серия от 30.05.2023 на ICTV.

Родственники начали переживать, когда Надежда Ларина перестала выходить на связь. Она даже не поздравила племянницу с днем рождения. Когда Катя пришла проверить, что случилось с Надей, та выглядела безмерно счастливой. Надежда обрадовала племянницу новостью: ее сын Леша вернулся! Надя не видела Лешу десять лет, и он каким-то чудом сам нашел свою маму. Парень рассказал щемящую душу историю о том, как долго он скитался без семьи.

Катя в 8 серии сериала Следаки не верит парню. Она не узнает двоюродного брата, и ей кажется, что Надежда приютила афериста. Но что ему нужно от Надежды Лариной? Смотрите в сериале Следаки 8 серия от 30.05.2023.

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