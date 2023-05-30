Слідаки – 8 серія

Дивіться онлайн детектив Слідки 8 серія від 30.05.2023 на ICTV.

Родичі почали хвилюватися, коли Надія Ларіна перестала виходити на зв’язок. Вона навіть не привітала племінницю з днем народження. Коли Катя прийшла перевірити, що сталося з Надею, вона виглядала дуже щасливою. Надія втішила племінницю новиною: її син Льоша повернувся! Надя не бачила Льошу десять років, і він якимось дивом сам знайшов свою маму. Хлопець розповів історію, що щемить душу, про те, як довго він блукав без сім’ї.

Катя у 8 серії серіалу Слідаки не вірить хлопцеві. Вона не впізнає двоюрідного брата і їй здається, що Надія дала притулок аферисту. Але що йому потрібно від Надії Лариної? Дивіться в серіалі Слідаки 8 серія від 30.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 7 серія