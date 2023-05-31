Следаки — 9 серия

Смотрите сериал Следаки 9 серия от 31.05.2023 на ICTV! В этой серии Ткаченко и Данилюк расследуют дело об убийстве во время ограбления. Мужчина утверждает, что ему пришлось застрелить несовершеннолетнего парня в целях самозащиты. Якобы на него напала группа подростков, которые хотели его ограбить. У жертвы не было другого выхода, кроме как защищаться. Но так ли это? Покажет расследование в 9 серии сериала Следаки.

У Саши в это время своя трагедия. Он узнал о товарище, который работает в большой международной компании. Когда-то они вместе учились программировать, но Саша так и застрял в участке. Теперь он понял, что хочет добиться большего в жизни. Удастся ли ему? Смотрите в сериале Следаки 9 серия от 31.05.2023.

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