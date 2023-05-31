Слідаки – 9 серія

Дивіться серіал Слідаки 9 серія від 31.05.2023 на ICTV! У цій серії Ткаченко та Данилюк розслідують справу про вбивство під час пограбування. Чоловік стверджує, що йому довелося застрелити неповнолітнього хлопця з метою самозахисту. Нібито на нього напала група підлітків, котрі хотіли його пограбувати. У жертви не було іншого виходу, крім як захищатися. Але чи це так? Покаже розслідування ву 9 серії серіалу Слідаки.

У Сашка в цей час своя трагедія. Він дізнався про товариша, який працює у великій міжнародній компанії. Колись вони разом навчалися програмувати, але Сашко так і застряг у ділянці. Тепер він зрозумів, що хоче досягти більшого в житті. Чи вдасться йому? Дивіться в серіалі Слідаки 9 серія від 31.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 8 серія