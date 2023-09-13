Коп з минулого. Сезон 2. Серія 2 від 13.09.2023

Дивіться онлайн комедійний детектив Коп з минулого 2 сезон 2 серія від 13.09.2023 на сайті ICTV. На Олега Доліна чекає нове випробування – спробувати оговтатися після загибелі напарника.

Андрій був не просто колегою, але й справжнім другом Олега, а тому після його загибелі Долін відмовляється працювати ще з кимось. Проте його керівництво має іншу думку з цього приводу в серіалі Коп з минулого 2023.

Новою «другою половинкою» Олега стає молодий гаджетоман Андрій Сироїд, який одразу ж отримує прізвисько Андроїд. Цій парочці доведеться якомога швидше знайти спільну мову, щоб розкрити нове вбивство в детективі Коп з минулого 2 сезон 2 серія від 13.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 1 серія