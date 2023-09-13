Коп из прошлого. Сезон 2. Серия 2 от 13.09.2023

Смотрите онлайн комедийный детектив Коп из прошлого 2 сезона 2 серия от 13.09.2023 на сайте ICTV. Олега Долина ждет новое испытание – попытаться оправиться после гибели напарника.

Андрей был не просто коллегой, но и настоящим другом Олега, а потому после его гибели Долин отказывается работать еще с кем-то. Но его руководство имеет другое мнение по этому поводу в сериале Коп с прошлого 2023.

Новой «второй половинкой» Олега становится молодой гаджетоман Андрей Сыроед, который сразу же получает прозвище Андроид. Этой парочке придется как можно скорее найти общий язык, чтобы раскрыть новое убийство в детективе Коп из прошлого 2 сезона 2 серия от 13.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 1 серия