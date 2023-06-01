Следаки — 11 серия

Сериал ICTV Следаки 11 серия – это веселые приключения обычных полицейских, для которых расследования – это каждодневная рутина. На этот раз следователи ищут убийцу адвоката Макарова. Юрист был известной в определенных кругах личностью. Перед смертью он занимался делом Веры Черновой. Незадолго до убийства клиентка приходила к адвокату, а из его кабинета она вышла в слезах. Могла ли она что-то знать?

У Вити в 11 серии сериала Следаки будет собственное расследование. Кто-то оставил на его столе сумку с огромной суммой денег! Но кто это мог быть и вернется ли хозяин сумки за ней? Смотрите в сериале Следаки 11 серия от 01.06.2023.

Смотрите онлайн сериал Следаки 10 серия