Слідаки – 11 серія

Серіал ICTV Слідаки 11 серія – це веселі пригоди звичайних поліцейських, для яких розслідування – це щоденна рутина. Цього разу слідчі шукають вбивцю адвоката Макарова. Юрист був відомою в певних колах особою. Перед смертю він займався справою Віри Чернової. Незадовго до вбивства клієнтка приходила до адвоката, а з його кабінету вона вийшла в сльозах. Чи могла вона щось знати?

У Віті в 11 серії серіалу Слідаки буде власне розслідування. Хтось залишив на його столі сумку з величезною сумою грошей! Але хто це міг бути і чи повернеться господар сумки за нею? Дивіться в серіалі Слідаки 11 серія від 01.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 10 серія