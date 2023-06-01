Следаки — 12 серия

В сериале Следаки 12 серия от 01.06.2023 неожиданная трагедия оставила одну женщину вдовой, а вторую отправила в реанимацию. Неизвестный открыл стрельбу в одном из дворов. Одного мужчину убили на месте, а еще одной женщине удалось выжить – пуля прошла близко от сердца, но не задела его. Вдова несчастного стояла в шаге от мужа. Она открывала дверь подъезда и не успела заметить, что произошло. Когда она обернулась, ее муж уже лежал на земле бездыханным. Кому могла понадобиться смерть Алексея Сомова? Узнайте прямо сейчас.

В сериале Следаки 12 серия у полицейских будет несколько подозреваемых. Кем был неизвестный стрелок? Подозрения пали сначала на дедушку с винтовкой, который всегда ругался на шумную молодежь, а потом – на местного догхантера. Но кто на самом деле был убийцей? Смотрите в сериале Следаки 12 серия онлайн.

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