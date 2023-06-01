Слідаки – 12 серія

У серіалі Слідаки 12 серія від 01.06.2023 несподівана трагедія залишила одну жінку вдовою, а другу відправила до реанімації. Невідомий відкрив стрілянину в одному з дворів. Одного чоловіка вбили на місці, а ще одній жінці вдалося вижити – куля пройшла близько від серця, але не зачепила його. Вдова нещасного стояла за крок від чоловіка. Вона відчиняла двері під’їзду і не встигла помітити, що сталося. Коли вона обернулася, її чоловік уже лежав на землі бездиханним. Кому могла знадобитися смерть Олексія Сомова? Дізнайтеся зараз.

У серіалі Слідаки 12 серія в поліцейських буде кілька підозрюваних. Ким був невідомий стрілець? Підозри впали спочатку на дідуся з гвинтівкою, який завжди лаявся на галасливу молодь, а потім на місцевого догхантера. Але хто насправді був убивцею? Дивіться в серіалі Слідаки 12 серія онлайн.

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