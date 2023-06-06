Следаки — 13 серия

Смотрите Следаки 13 серия от 06.06.2023 на ICTV! Денис – взрослый, самостоятельный мужчина, который работает на не самой безопасной работе. А мама продолжает следить, поел ли он и надел ли панамку, если на улице жарко.

Денис узнал, что знакомая попала в ДТП. Он решил помочь с расследованием этого дела. Патрульные думали, что тут нечего расследовать, однако пострадавшая уверена – ДТП подстроили! Она утверждает, что ее мужа ослепили лазерной указкой. Денис отправился в больницу узнать, правда ли это. Доктора подтвердили, что у пострадавшего повреждена сетчатка. Но кто мог подстроить ДТП? Патрульные в 13 серии сериала Следаки подозревают, что супруги могли сами подстроить аварию, чтобы получить деньги по страховке. Что случилось на самом деле? Смотрите в детективе Следаки 13 серия от 06.06.2023.

Смотрите онлайн сериал Следаки 12 серия