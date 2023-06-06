Слідаки – 13 серія

Дивіться Слідаки 13 серія від 06.06.2023 на ICTV! Денис – дорослий, самостійний чоловік, який працює на не найбезпечнішій роботі. А мама продовжує стежити, чи він поїв і надів панамку, якщо на вулиці спекотно.

Денис дізнався, що знайома потрапила в ДТП. Він вирішив допомогти з розслідуванням справи. Патрульні думали, що тут нема чого розслідувати, проте постраждала впевнена – ДТП підлаштували! Вона стверджує, що її чоловіка засліпили лазерною указкою. Денис вирушив до лікарні дізнатися, чи це правда. Лікарі підтвердили, що в потерпілого пошкоджено сітківку. Але хто міг підлаштувати ДТП? Патрульні в 13 серії серіалу Слідаки підозрюють, що подружжя могло само підлаштувати аварію, щоб отримати гроші зі страховки. Що трапилося насправді? Дивіться в детективі Слідаки 13 серія від 06.06.2023.

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