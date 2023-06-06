Следаки — 14 серия

Смотрите детектив Следаки 14 серия! На этот раз следователи будут искать преступников, из-за которых молодая девушка в бессознательном состоянии оказалась на берегу. Несчастную накачали наркотиками. Ее родные не могут понять, как так могло произойти. Почему она теперь думает, что ее держат в больнице силой? И кто оставил на теле посртадавшей следы насилия? Узнайте прямо сейчас!

Данилюк принес ноутбук дочери на работу, не думая, что с ним может случиться что-то плохое. А Витя в 14 серии сериала Следаки очень старательно пытался продать кому-нибудь сало, которое ему передали родственники из села. Витя так настойчиво убеждал Ткаченко, что ему нужно сало, что не заметил, как перевернул на ноутбук воду! Удастся ли спасти технику незаметно для Данилюка? Смотрите в сериале Следаки 14 серия.

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